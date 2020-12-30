台化(1326)受惠苯乙烯、PS、ABS以及PP等報價穩定，12月營收、獲利將優於11月，且第四季營收會比第三季好，今開高走高，大漲逾2.5%，股價最高達83.9元，寫下今年2月底以來新高，扮演台股再創高點的撐盤主力之一。

目前大陸經濟內需、外銷的成長，促進了亞洲各國包括台灣都受惠， 加上南韓、日本部份石化裝置異常及浙石化酚酮及BPA裝置開車不順，扺銷了大陸新產能投放的部分衝擊，因此，石化、塑膠產品價格回升，大部分回到疫情前，也有少數幾個品項創新歷史新價。

以台化產品線來說，苯乙烯、PS、ABS等為樂觀看好的產品，目前儘管SM報價自高點回到千元附近震盪，可是基本盤仍然偏緊，華東總庫存僅有6.6萬噸，幾乎是歷史新低，而且純苯在600美元以上，有成本支撐，這兩個因素使得SM價格欲低不易，況且下游需求強勁，ABS、PS報價到農曆年前依舊審慎樂觀，另外，還有PP市況順暢，需求良好，隨著丙烯價格上揚而上調，在差異化政策強力執行下，會是穩定獲利的產品。

另一方面，PX價格儘管受到大陸新產能投放影響持續低迷，維持550美元上下，但純苯價格上漲到600美元以上，已經有全成本，加上OX也回升至近700美元，因此，台化芳香烴營運已有大幅改善。

台化預估，12月營收、獲利將優於11月，且第四季營收會比第三季好，至於明年第一季，從客戶端的瞭解，需求持續良好，台化銷售不會有問題，合併營收雖然受限於上班日減少，售量會比第四季略為減少，不過有售價提高的彌補，預估比較今年第四季減少有限。

(時報資訊)