川普政府最快將於周二晚間開始發放600美元振興支票，在失業慘況前所未見與企業湧現倒閉潮之際，第二度向美國人直接發放現金。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二發布兩則推文表示，這項支付最快可能在「今晚」開始直接存入某些帳戶，政府將自周三起，為沒有向政府登記銀行帳戶的個人，展開郵寄紙質支票的程序。他表示，大部分直接轉帳的工作可望於下周完成。

穆努欽在另一封電郵聲明中表示，這些支付是我們在這個前所未見的時期，向美國人民額外提供重要經濟援助之承諾中，不可或缺的一部分。

第二輪現金發放的標準如下，符合資格的個人最高發放600美元，夫妻共同申報者最高發放1200美元，每名兒童最高可得600美元。

美國總統川普周日晚間簽署新一輪紓困法案，完成立法工作，相關紓困措施隨之生效。此前眾議院回應川普主張，通過了將這張600美元支票提高到2000美元的法案，但周二參議院多數黨領袖麥康諾（ Mitch McConnell）擋下該提案，並將廢除《傳播淨化法案第230條》對網路平台提供的法律免責保護，與設立處理選舉問題的委員會也包裹進去，使該法案順利獲得兩院通過的前景渺茫。

美國財政部官員表示，如果這項援助金日後真的提高到2000美元，政府將補足差額。

(時報資訊)