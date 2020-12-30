根據供應鏈調查及過去伺服器周期慣性，明年首季伺服器組裝量仍將微幅季減7%，但Q2將季增19.8%，需求來自資料中心的增長，而企業用戶需求需待疫情受到控制使得企業願意投資後，於明年下半年逐漸回升，但相對於往年而言無明顯成長動能。伺服器市場成長動能仍來自於雲端資料中心業者，主要是因SaaS、PaaS、IaaS產業持續成長，且Web API進一步刺激流量，帶動業者業績高速成長；整體而言，2021年伺服器市場組裝量年增4.8%，其中雲端資料中心業者組裝量年增13.5%，企業用戶年減2.2%。

在個股方面，法人看好廣達(2382)、嘉澤(3533)、健策(3653)、及緯穎(6669)，給予買進評等。

廣達旗下雲達科技(Quanta Cloud Technology；QCT)，其自主開發的台灣首座5G SA(獨立組網)核心網，於日前率先通過工研院5G開放網路驗測平台驗證，成功連接到合作廠商的無線電接入網(RAN)及第三方的5G用戶設備，實現從邊緣到核心、端到端的5G訊號傳輸，大幅提升連結速度。

緯穎與售電業者瓦特先生，完成綠電採購合約簽署，緯穎將成為電業法修法後，首家台灣資訊服務業者透過再生能源購電合約(PPA)直接向售電業者購買綠電，緯穎預期，明年台北總部將有10% 能源來自綠電。

緯穎表示，隨著超大型資料中心客戶宣示在未來數年內要達到碳中和或100%使用再生能源目標，緯穎也計畫從營運端出發，逐步推動節能減碳的工作，今年5月就開始規畫綠電採購，也在近期公布的碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷 (Climate Change)項目中獲得優異成績。

(時報資訊)