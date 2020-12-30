全球鋼市火熱，鋼價明年首季漲勢確立，中鋼(2002)預期鋼市榮景有機會延續至明年第2季，鋼鐵股今日早盤買氣熱絡，中鋼領軍，中鴻(2014)以及下游的盛餘(2029)、燁輝(2023)等全數上漲。
鋼價明年首季漲勢確立，中鋼為首的碳鋼明年首季價格可望持續上漲的格局，並預期鋼市榮景有機會延續至明年第2季。鋼鐵股今早仍是資金聚集的重點類股，中鴻以及低價股表現仍火熱。
中鋼指出，客戶積極搶料，旗下產品全面暢旺，由於需求居高不下，預期鋼市榮景有機會延續至明年第2季。
鋼鐵原物料行情飆漲，國際鐵礦石價格先前創逾九年新高，目前仍居高不下。隨著主要原料價格飆升，預計將推動明年第一季鋼價漲勢延續，明年第2季鋼價也可望續穩。
中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。
鋼價漲聲不斷，中鋼對明年第2季展望正向，加上是傳統旺季，法人看好明年上半年營運可望呈現逐季成長。
(時報資訊)
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