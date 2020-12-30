Yahoo奇摩股市App公布五大財經榜單，包括第4季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，以及2020年度「十大熱門台股榜」、「十大熱門ETF榜」、「十大熱門財經事件榜」。第4季海運一櫃難求，帶動海運價格飆漲，陽明(2609)居第4季十大爆紅台股榜首，2020年十大熱門台股榜則由「護國神山」台積電(2330)奪冠，擠下連兩年冠軍的鴻海(2317)。今年台股因疫情震低後創歷史新高，「道瓊跌逾1800點，10天4次熔斷」成為年度十大熱門財經事件榜之首。

疫情趨動加電商旺季助攻，陽明除了搶下第4季十大爆紅台股榜冠軍外，華航(2610)、長榮(2603)也搶下第三及第九的名次。市場回溫，華邦電(2344)、同致(3552)、中鋼(2002)、漢磊(3707)、日月光投控(3711)逆勢成長入前十名。

第4季五大爆紅ETF榜中，除息帶動小資族瘋狂存股，元大高股息40天帳面賺10％，穩坐ETF榜冠軍寶座。此外，美股台股頻創新高，ESG概念夯，富邦、元大、國泰永續高股息皆入榜。

盤點出年度「十大熱門台股榜」，2020年由電子股再度包辦榜單，晶圓代工、被動元件、面板股熱力不退。今年台積電(2330)上位奪冠，擠下蟬聯榜首兩年的鴻海(2317)。此外，受到面板驅動IC、電源管理晶片等強勁需求拉抬，聯電(2303)攻佔年度熱門台股榜第四名。

延續第4季榜單，今年度熱門ETF榜依然由元大高股息和元大台灣50高居第一、三名，上榜第二名的則是因油價崩跌、淨值下探、最終下市而造成轟動的元大S&P原油正二。避險性質的槓桿型ETF富邦VIX和元大台灣50反一同樣備受矚目，分別排名年度熱門ETF榜第四、七名。

回顧2020年，疫情讓全球市場大洗三溫暖，美股、台股行情先慘跌後暴漲最令人印象深刻。道瓊工業指數頻頻重挫跌逾1800點，10天內上演4次熔斷，登「2020年度十大熱門財經事件榜」榜首；隨後在全球央行聯手救市後，大量資金湧入衝高道瓊工業指數，年底首次站上3萬點大關，排名第三名。台股方面，3月迎來「大逃殺」，單日狂跌696點創史上盤中最大跌幅紀錄，攻下第二名。

(時報資訊)