一名羅姓男子辯稱「喜歡聽石頭破裂聲音」，竟從今年11月起，1個月內連續4次在台鐵新竹站路段鐵軌上，放置鐵路旁的水泥水溝蓋，導致列車撞到後受到受損延誤，警方及台鐵人員痛斥，「難道你都不顧車上數百人的性命！」，新竹地檢署檢察官偵辦後，痛斥羅男嚴重威脅民眾搭乘大眾運輸交通工具安全，今(30日)依損壞鐵軌致生火車往來安全罪嫌，將提起公訴並建請法院從重量刑。

檢警調查，台鐵1252次列車今年11月23日，晚間6點48分要進入竹北站時，疑因撞到異物而停下，全車200名乘客因此轉乘，幸無大礙。台鐵發現鐵軌上遭人放置石塊，明顯是人為破壞，立刻報案請鐵路警察局調查。

警方立刻組成「除石專案小組」，並調閱沿途監視器，發現一名男子從11月23日起到12月2日為止，涉嫌4次侵入軌道內放置石塊，由於身影與行為完全相同，確定是同一名男子所為。

警方研判歹徒還會繼續犯案，立刻派遣員警於新竹路段沿線埋伏，終於在2日晚間7點40分許，台鐵1252次列車司機員又因ˋ再度撞到石塊而導致列車停下，經過報警後，警方隨後逮捕到羅男。

羅男到案時供稱，因喜好聽石頭破碎的聲音而犯下此案，不過他舉起軌道邊緣的水泥蓋，放置於鐵軌上，力氣驚人，羅男雖為初犯，卻又連續犯下多起，因他的行為已有影響公共往來安全之虞，警方隨後將該名侵入軌道「搞軌」的男子，依公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢方向新竹地方法院聲押獲准。

檢方偵查後認定，羅男其行為極不足取，除致生火車行駛往來危險外，並嚴重威脅民眾搭乘大眾運輸交通工具安全，依損壞鐵軌致生火車往來安全罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

(中時新聞網)