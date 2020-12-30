台中市跨年主場於大里仁化公園的交管措施圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

水湳中央公園交通資訊圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

水湳中央公園交通資訊圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

大里仁化公園交通資訊圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

2020年最後1天跨年，來台中看煙火！台中市主場於水湳中央公園盛大舉行，除邀請重量級歌手輪番上陣唱歌表演，另打造188秒專屬跨年煙火秀，施放近9000發煙火，台中市警方預期將湧入大量人車潮，於活動會場周邊維持交通秩序，從31日當天下午16至2021年1月1日凌晨3時止，實施交通管制措施。

台中市警察局指出，2020跨年晚會為元旦連續假期前1日，民眾返鄉及出遊活動日期，預計12月31日下午16時後，各重要道路即會出現人車潮。跨年晚會包括，西屯區中央公園及大里區仁化公園，屬交通樞紐，為重要交通道路，當天將湧入大量參與活動之人車，預期將出現交通壅塞。

警察局表示，西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，及大里區仁化路、美群北路、仁城路、仁美路等路段影響最大，為防處參與活動人、車超越場地及道路負荷，警察局將視車流運行狀況採彈性機動管制，並加強疏導車流，以維持會場周邊交通秩序。

台中市警察局跨年晚會交通管制措施如下：

一、水湳中央公園現場：

1、交通管制路段，共計12處（管制時間：12月31日16時至次日3時，管制一般車輛進入，另開放啟航路、啟航東路等路段供民眾機車停放。

（1）凱旋路(經貿五路至河南路

（2）大鵬路(中科路至逢大路

（3）中科路(經貿五路至大鵬路

（4）敦化路(凱旋路至經貿路

（5）西安街(文華路至凱旋七路

（6）啟航路(經貿五路至敦化路

（7）啟航東路(啟航一路至啟航二路

（8）啟航一路(啟航路至中科路

（9）啟航二路(啟航路至中科路

（10）經貿二路(經貿路至中科路

（11）經貿三路(經貿路至中科路

（12）西安街277巷4弄(文華路至凱旋八街

2、重要管制路口，共計5處(管制時間：12月31日16時至次日3時，管制人、車禁止進入，貴賓、救護、消防、公務車及持有通行證等特定車輛例外

（1）凱旋路與凱旋八街口

（2）凱旋七路與西安街口

（3）凱旋七路與凱旋東街口

（4）凱旋路與大鵬路口

（5）凱旋東街與大鵬路口

二、大里仁化公園現場：

交通管制措施，大里區仁化路自仁城路至美群北路口止，自12月30日22時至110年1月1日1時30分止管制禁止路邊停車；大里區仁化路自至善路至美群北路口，自12月31日16時至110年1月1日1時30分禁止3.5噸以上貨車進入。

接駁路線規劃：

一、水湳現場：

（一）市政府線：

1、接駁點：

(1)市政府接駁站：文心路路側空間

(2)中科路會場接駁站：中科路路側空間

2、接駁動線：

（1）去程：市政府接駁站→市政北一路→惠中路→青海路→ 文心路→甘肅路 →中科路接駁站。

（2）返程：中科路接駁站→文心路→市政府接駁站。

（二）秋紅谷線：

1、接駁點：

（1）秋紅谷接駁站：市政北七路路側空間

（2）凱旋路會場接駁站：凱旋路路側空間

2、接駁動線：

（1）去程：秋紅谷接駁站→ 朝富路→朝馬路→台74線快速道路→環中路→凱旋路接駁站。

（2）返程：凱旋路接駁站→黎明路→ 臺灣大道→ 河南路→市政北七路→秋紅谷接駁站。

（三）北水湳線：

1、接駁點：

（1）北水湳接駁站：經貿九路路側空間。

（2）凱旋路會場接駁站：凱旋路路側空間。

2、接駁動線：

（1）去程：北水湳接駁站→經貿九路→凱旋路→凱旋路接駁站。

（2）返程：凱旋路接駁站→凱旋路→黎明路→經貿九路→北水湳接駁站。

（四）松竹線：

1、接駁點：

（1）松竹車站-軍福十九街路側。

（2）中科路會場接駁站：中科路路側空間。

2、接駁動線：

（1）去程：松竹接駁站→ 松竹路→敦化路→中科路→中科路接駁站。

（2）返程：中科路接駁站→中科路→河南路→文心路→ 北屯路→松竹接駁站。

二、大里現場：

（一）大里運動公園線：

1、接駁點：

（1）大里運動公園接駁站：勝利二路路側空間。

（2）修平科大接駁站：修平科技大學。

2、接駁動線：

（1）去程：大里運動公園上車，修平科大下車，步行至仁化公園。

（2）返程：仁化公園步行至修平科大上車，大里運動公園下車。

（二）太平運動場線：

1、接駁點：

（1）太平運動場接駁站：中興東路側空間。

（2）修平科大接駁站：修平科技大學。

2、接駁動線：

（1）去程：太平運動場上車，修平科大下車，步行至仁化公園。

（2）返程：仁化公園步行至修平科大上車，太平運動場下車。

（三）霧峰阿罩霧公園線：

1、接駁點：

（1）霧峰阿罩霧公園接駁站：民生路側空間。

（2）修平科大接駁站：修平科技大學。

2、接駁動線：

（1）去程：阿罩霧公園上車，修平科大下車，步行至仁化公園。

（2）返程：仁化公園步行至修平科大上車，阿罩霧公園下車。

台中市警察局楊源明局長提醒，為維護活動期間周邊交通秩序及順暢，警察局將派員於各管制路段起迄點進行管制，並加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為予以執法。

台中跨年晚會活動勢必吸引民眾參與，因新冠肺炎疫情影響，國內旅遊景點預期增人潮，呼籲民眾多利用接駁車、公車等大眾運輸工具，用路人勿任意違規停車，遵守員警、義交指揮疏導，維持交通秩序及行車順暢。

(中時 )