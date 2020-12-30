台糖規劃於雲林古坑麻園地區發展太陽光電，地方傳有不同意見，外界質疑開發必要性，台糖30日表示，本案已完成招標作業，後續將由得標廠商向主管機關申請用地變更，在此期間台糖與得標廠商會努力溝通盡最大之誠意，讓地盡其利。 台糖強調，不會貿然開發。

台糖指出，為活化土地利用及配合政府綠能發展目標，台糖擴大盤點不適耕作地以發展再生能源。在符合雲林縣光電案場的發展原則下，規劃於古坑鄉崁腳段25.32公頃土地作為光電專區。由於土地為石礫地，土質貧瘠不適耕作，過去曾經嘗試種植甘蔗但收成不佳，並且缺乏水源，經過規劃後，認為轉為設置太陽光電是活化土地的方式。

台糖說，台糖一向秉持生態環境與地方發展共存共榮的原則來配合政策推行綠能，而依今年12月營建署城鄉發展分署召開的縣市國土計畫之鄉村區整體規劃示範規劃工作坊會議，民間團體建議古坑麻園地區可朝生態村方向規劃，規劃內容亦包含配置適當之再生能源發電設施。台糖亦認為，地方發展與生態環境及民眾生息需一致，理想的新經濟模式也才能發揮，共創多贏。

台糖強調，本案後續將由得標廠商向主管機關申請用地變更，在尚未獲得主管機關核定下，台糖不會冒然進行開發。

(工商 )