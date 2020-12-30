今年跨年全台防疫升級！全家便利商店30日宣布，位於跨年一級戰區的北市信義區全家店舖，備貨量、人力將倍增5～10倍，其中，瓶裝水備貨比平常多15倍，「口罩」更比平常多出百倍的貨量，要陪消費者防疫過新年！

全家並指出，今年跨年適逢上班日，且氣溫預期下探10度，全家針對想宅在家的消費者，推出多項跨年專屬優惠商品，即日起至2021年1月26日祭出人氣國民手遊「Garena傳說對決」的聯名主題貨架，包括餅乾、零食、飲品、鮮食等近60款商品優惠；另外，12月31日起至2021年1月3日全家會員APP「隨買跨店取」，也推出指定Let’s cafe、私品茶限時第二杯11元優惠搶客！

此外，全家也表示，根據網路溫度計調查，許多人會在新年的時候許下新年新希望，「發大財」成為願望榜首，看準民眾許願財源廣進的需求，將於元旦當天（10:00開賣）推出消費滿額299元、贈台新金庫發財水，送完為止，每瓶水均到台新銀行金庫祈福，限量28.8萬瓶；還有獨家跟財神信仰的發源地、台灣首座財神廟-北港武德宮合作，推出財神金元寶禮盒。

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