台南市政府環保局自行培訓嗅覺員能及時檢測空氣異味是否超標。（洪榮志攝）

異味汙染經常造成生活上的困擾，但因民間業者無法及時配合檢測，嚴重影響環保單位的稽查成效。台南市政府環保局為展現稽查異味汙染的決心，不僅打造「異味汙染物官能測定室」，還培訓48名嗅覺員（聞臭師），從稽查、採樣到異味檢測判定都能自行完成，不必再假手他人，希望有效取締、遏阻不肖業者偷排廢氣的行徑，讓市民可以安心大口呼吸清淨好空氣。

市長黃偉哲表示，鑑於生活品質的提高，市民對環境汙染的容忍度也越來越低，無論噪音、異味、空汙、水汙等固定汙染源或是廢棄物，都讓人深惡痛絕；其中，較難處理的就是異味，因為異味雖有害但不一定有毒，可是卻會對生活造成很大的困擾。

黃偉哲說，像日前發生養雞場異味，或豬糞味，對民眾的生活品質都大打折扣，因此環保局特地在財政不是很寬裕的情況下，花了不到100萬元成立異味汙染物官能測定室，並培養嗅覺員，以及大批夜鷹小組，能在很短的時間內，針對汙染物的樣本採樣，之後拿回來官能測定室做定性跟定量分析，如此才能作為取締開罰的標準。

環保局指出，每次執行聞臭測定，都需要6名嗅覺員，測定前還要先接受花香、糖焦、汗臭、糞臭或成熟果等5種味道試驗以確認嗅覺正常；同時，當天不能化妝、不能吃辛辣食物，不能感冒鼻塞，平時更不宜碰菸酒及檳榔，雖然要求、限制頗多，但聞臭師們仍都不以為意，以能為空品把關為榮。有聞臭師就說，沒想到自己的鼻子經過訓練後，嗅覺變得超靈敏，一定要好好保護。

環保局還說，法令規定判定空氣異味是否超標？從採樣到完成判定，依檢測標的不同，須在6或12小時內完成，異味官能測定室30日揭牌後，即可隨時出動稽查、採樣。

環保局今年9月起著手籌建異味官能測定室，以近百萬元經費打造出溫、溼度穩定，不受外在干擾的環境，並積極培訓自家聞臭師，目前已有48名完成受訓的嗅覺員，不論凌晨或清晨可隨時配合需要執行異味數值分析與判定，一旦超標即依法裁處，快速回應民眾訴求。

此外，為有效遏阻不肖業者偷排廢氣，除培訓聞臭師、打造異味官能測定室外，環保局從9月起也從溪南地區調派稽查人力駐守新營，專門負責溪北地區空汙檢舉陳情，一接獲陳情就能快速抵達現場，此一安排成效顯著，從9月中旬至12月中旬，大新營地夜間異味陳情案件數66件，較去年同期149件大幅減少；到場時間也由平均1.66小時降為0.21小時，查獲汙染情事更由2.5％，提高為10.2％。

(中時 )