雖然美國總統川普在今年總統大選中連任失利，選舉訴訟也屢戰屢敗，任期僅剩數周的他，近期在高爾夫球場的時間恐比在鏡頭前還要多。不過，據美國蓋洛普民意測驗中心（Gallup）每年年終公布年度最受景仰的人物調查中，相較於民主黨投票出現分裂，川普反靠著共和黨內壓倒性支持，今年終於以18%的提及率，擠下蟬聯12年榜首的歐巴馬（Barack Obama），成為2020年全美最受景仰人物。

蓋洛普民調指出，川普在2020年以18%的提及率，超越了歐巴馬的15%，以及民主黨總統當選人拜登的6%。另外，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）以及教宗方濟各（Pope Francis）也榜上有名，分別獲得3%與2%提及率。

「蓋洛普」指出，在該民調歷年調查中，現任美國總統通常會是全美最後景仰的男人，自1946年以來的開放式問答中，「蓋洛普」在年度問卷中共問到「全美最受景仰的人」74次中，現任美國總統獲得此頭銜就佔了60次。

不過「蓋洛普」也指出，如果現任總統沒有成為當年「最後景仰的人」，通常是因為在政治上不受歡迎，例如川普在2017年以及2018年，雖然分別獲得36%以及40%的支持率，但前任總統歐巴馬仍是當年榜首。

至於川普為何能登上榜首，即使川普現在的執政滿意度僅有39%，不過在共和黨內獲得壓倒性支持，仍有48%的人認為他是「年度最受景仰」的人，而其他人獲得的支持度不到2%；相反的，諸多公眾人物反而讓選擇分散，其中歐巴馬仍以32%在民主黨中排名第一，但比去年41%下降不少，這也導致了川普成為今年最受景仰的人。

另外，在獨立選民中，川普與歐巴馬各獲得11%支持度，拜登則獲得3%，佛奇2%。而在女性方面，蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）以10%的提及率，連續第3年獲得最受景仰女性。副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）以6%排名第二，現任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以4%落居第3 。

(中時新聞網)