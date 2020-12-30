2021年Fubon Angels徵選活動自11月起跑，在經過評審複試及網路人氣票選綜合評比之後，共有8位才藝與人氣兼具的美麗女孩脫穎而出，獲選成為FA練習生的資格，依照序號為Tiffany、維心、莉卡、蕾蕾、Anna、安安、Jessy及花花。

身材高挑的Tiffany是位擅長長笛及鋼琴的氣質美女，傾城的笑容與甜美的聲音，將是球場上最美麗的嬌點；目前擔任舞蹈老師的維心，充滿律動感與自信的肢體動作，徹底鎖定每一道注視的目光；曾加入《無雙樂團》擔任二胡手的莉卡，成功將古典與現代融合昇華為才藝感十足的獨特魅力；粉絲團有超過11萬名粉絲追蹤的蕾蕾，不僅拿下FA徵選活動網路票選最高票，舞蹈實力更是不容小覷。

從小學舞的Anna不僅跳起舞來熱力四射，更是一名悍將鐵粉，期望自己能夠從觀眾席站上環形舞台，正式成為啦啦隊的一員；自學韓文且能流暢口說的安安，曾擔任過UBA GIRLS及參與多部公視戲劇演出，舞台經驗豐富；同時具備亮麗外型、甜美笑容與精湛舞藝的Jessy，在各大展場都可以看到她美麗的身影；花花曾拍攝過多部電視廣告，拿起麥克風主持也能輕鬆駕馭，未來希望能夠加入Fubon Angels為富邦加油。

八位Fubon Angels練習生未來將接受富邦球團安排的第一階段培訓，包括舞蹈訓練課程與學姊經驗分享，練習生們也將擔任富邦盃少棒賽活動嘉賓，另與學姊們一起參與1/17(日)勇士隊主場應援及場外表演，場外表演將進行網路直播，也歡迎支持這八位練習生的球迷朋友能夠繼續為他們加油。球團將視練習生於第一階段培訓過程中的表現進行篩選後，再安排第二階段培訓課程，最終入團名單預計於中華職棒32年賽季前正式公布。

(中時 )