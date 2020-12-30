民進黨日前舉行「經濟安全座談會」，其中調整台灣產業對大陸的依賴成為外界關注的焦點。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸經貿合作有助於發揮互補優勢，民進黨當局自外於全球最具潛力大市場的想法和做法，「就好比是揪著自己的頭髮想離開地面，是非常可笑的，也是徒勞的。」

大陸國台辦今天(30日)上午舉行新聞發佈會，針對民進黨力圖讓兩岸產業脫鉤，發言人朱鳳蓮表示，改革開放40多年的實踐充分表明，台灣的經濟發展離不開大陸，台灣的安全、安定同樣離不開大陸。兩岸經貿合作有助於發揮互補優勢、實現互利共贏，也有助於拉動島內經濟發展、增進台灣同胞福祉。

朱鳳蓮表示，民進黨當局向來以意識形態施政，戴著「有色眼鏡」阻撓和限制兩岸經貿合作，這種自外於全球最具潛力大市場的想法和做法，就好比是揪著自己的頭髮想離開地面，是非常可笑的，也是徒勞的。

此外，朱鳳蓮也回顧了2020年兩岸在經濟交流合作方面取得的進展情況，以及對2021年的展望。

朱鳳蓮表示，2020年，面對新冠疫情影響和國際形勢深刻變化，大陸堅持深化兩岸融合發展，為兩岸同胞排憂解難，謀利造福。大陸積極幫助台商台企應享盡享各地區各部門公布的助企紓困政策，出台「11條措施」並落實落細各項惠台利民政策措施，做好疫情防控和復工復產。

「我們積極協助台商台企拓展大陸內需市場，舉辦『台資企業拓內銷』線上推介對接系列活動，協助台企參加第三屆中國國際進口博覽會，用好『台商走電商』、跨境電商等平台。」朱鳳蓮表示，大陸積極為台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略鋪路搭橋，指導山東、北京等10多個省區市以線下線上結合方式舉辦涉台經貿交流活動。

朱鳳蓮表示，大陸為台商台企提供更多投資機會，加強海峽兩岸產業合作區建設，在江西新設兩岸產業合作區；支持台灣青年在大陸實習就業創業，指導各地區各部門舉辦一系列台灣青年就業創業活動，加強海峽兩岸青年就業創業基地和示範點建設。

「今年兩岸經貿往來總體穩中有進」，朱鳳蓮表示，1至11月，兩岸貿易額2356.9億美元，同比（比去年同期）增長13.8％，其中大陸對台出口539.8億美元，同比增長8.4％，自台進口1817.1億美元，同比增長15.6％。大陸台企生產經營總體穩定，部分台企持續增資擴產，8家大陸台企在A股成功上市。台商投資出現大項目多、科技含量提高的積極變化，兩岸產業鏈供應鏈持續穩固。

朱鳳蓮表示，以上情況充分說明兩點：第一，兩岸經貿合作符合兩岸同胞利益需求，具有強大的內生動力，是偶發事件和人為干擾所阻擋不了的。第二，今年台灣經濟保持增長，與大陸台胞台企的貢獻、兩岸產業鏈供應鏈紐帶密不可分。

朱鳳蓮表示，事實證明，台灣經濟發展離不開大陸，大陸的發展機遇、在大陸台胞台企的發展，有力拉動島內經濟發展，增進了台灣同胞福祉。兩岸同胞加強合作，台灣經濟才能有更好前景，台灣同胞才能更多獲益受惠。

展望2021年，朱鳳蓮表示，將深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和中共十九屆五中全會精神，按照「十四五」規劃部署，以兩岸同胞福祉為依歸，持續擴大兩岸經濟交流合作。

朱鳳蓮表示，大陸將支持台胞台企拓展內需市場，參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，幫助台胞台企抓住區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署帶來的機遇；將支持台胞台企融入大陸高質量發展，加快轉型升級，與大陸企業深化合作，優勢互補，共同成長。

(中時 )