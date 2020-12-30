中國國務院主辦中央直屬黨報《經濟日報》30日發表〈三評螞蟻集團被二次約談：認清壟斷危害性 維護良好金融市場秩序〉評論文章指出，11月2日以來，金融管理部門兩次約談螞蟻集團，這是落實中共中央政治局會議、中央經濟工作會議強化反壟斷和防止資本無序擴張要求，督促指導螞蟻集團依法規範金融業務經營與發展的應時之舉、應需之舉，反映出金融管理部門反對金融科技壟斷、維護良好金融市場秩序的決心。

評論表示，大型金融科技平台，往往擁有數億人次的個人資料和支付資料，在個人資料、支付、網路貸款方面占據一定壟斷地位。

對這一趨勢如無規範引導，在資料應用領域，可能出現侵犯金融消費者隱私、損害投資者合法權益的問題。

在支付領域，大型金融科技平台擁有虛擬帳戶的協力廠商支付機構與商業銀行直接連通，輔之以龐大用戶群體，徹底「遮罩」金融管理部門和清算部門，海量資金融通幾乎完全游離於監管之外，帶有極大的系統性風險隱患。

在網路貸款領域，可能利用客戶群體和技術優勢，繞過地域和牌照限制違規放貸，損害個體商戶、小微企業和廣大消費者利益。

文章強調，社會主義市場經濟是法治經濟，依法依規是正道。 脫離規則的競爭是不健康的無序競爭，不僅會導致資源配置效率下降，而且可能引發價格信號失靈，抬高交易成本，市場競爭機制作用無法發揮，普通消費者權益受到極大侵害。

評論認為，對此，要通過「法律之手」，完善反壟斷法律法規，加強資料資訊保護，規範金融控股集團監管，防止資本無序擴張 ；通過「市場之手」積極推動良性競爭，發揮市場在資源配置的決定作用，鼓勵金融科技企業投身國家戰略科技力量建設和民生福祉完善中，以自身的規範和健康發展更好服務國家和社會發展大局。

(中時 )