新闢「310花蓮火車站-天祥」，可途經太魯閣個知名景點站。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因應蘇花改通車，尤其連假人車爆大量，縣府力推遊客推搭乘客運遊覽便利性，元旦起再增市區「310花蓮火車站-天祥」，提供在車站搭公車往返七星潭、太魯閣國家公園；搭配12月１日開通的「309 玉長豐濱線」，途經安通溫泉等知名景點，旅客也可在石梯漁港轉搭花蓮「304東海岸郵輪式列車」，銜接東海岸花蓮段的行程，讓遊客能搭公車暢遊南北花蓮各景點。

縣府說，為提升載客量，新闢310路線開駛，統聯客運將提供1月1日到1月15日免費乘車券，期間民眾搭乘310路線，下車時將由司機提供下次搭乘的免費試乘券，使用期限到1月15日止。

縣府建設處長鄧子榆表示，縣府已於9月新闢306、307、308市區客運路線、12月1日「309 玉長豐濱線」通車營運，元旦起新添「310花蓮火車站-天祥」，經評選由統聯客運公司取得經營權。路線從花蓮火車站發車，行經縣道193線、省道台9線及台8線，沿途停靠東華大學美崙校區、花蓮曼波園區、七星潭往太魯閣、砂卡噹、長春祠、布洛灣等各景點站。

採里程計費，依乘車區間全票25元至140元，民眾持電子票證搭乘鐵路、公路及市區客運不同路線編號轉乘，可享一段基本里程免費，也可於國道客運花蓮站購買當日無限次上下車的一日券250元或二日券400元，讓旅程玩得更徹底更優惠。

外地旅客如從花蓮火車站出站，可於右側旅客服務中心旁統聯客運站牌候車，若從新城火車站出站，可於出站左側智慧站牌候車。

因應蘇花改通車及國道客運「板橋-花蓮」及「南港-花蓮」路線進駐花蓮，縣府現已闢多條市區客運路線，包括太魯閣客運(301花蓮火車站-東華大學、302新城火車站-天祥、303花蓮火車站-大農大富平地森林園區、305花蓮火車站-水源村)、華聯客運(304東海岸線)及今年新加入的統聯客運(308飯店接駁線、310花蓮火車站-天祥)、首都客運與臺北客運(306花蓮火車站-慈濟科技大學、307慈濟科技大學-東大門夜市)以及鼎東客運(309玉長豐濱線)等6家業者經營。縣府並完成5座智慧候車亭及13座智慧站牌設置，讓旅客能即時掌握公車到站資訊。

(中時 )