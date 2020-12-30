在發生規模6.4的強震後，克羅埃西亞境內已有至少7人因此喪命，並造成許多房舍的屋頂毀損，滿地都是破碎的磚塊。尋找倖存者的搜救行動，一直持續到今天晚上。

這個規模6.4的強震，最遠到維也納都感受得到，但災情最嚴重的地方還是在彼得里尼亞（Petrinja）及其周遭。彼得里尼亞是克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）南方50 公里的城鎮，人口大約2萬人。

從中午發生地震直到夜晚，救難隊持續清除雜物以搜尋受災民眾。在此同時，歐洲聯盟（EU）宣布，已著手提供更多的協助。

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）今天稍晚表示，目前為止已發現7名罹難者遺體，且可能「還有更多」。

克羅埃西亞警方說，罹難者中有1名據報是12歲大的彼得里尼亞年輕女孩，附近村落另有至少5人不幸喪生。警方並表示，另有約20人受傷。

克羅埃西亞的山難救助協隊（Mountain Rescue Service）表示，在搜救犬協助下，從廢墟中救出6人。

許多住在彼得里尼亞的人，擔心夜裡會有餘震而不敢回家。建築專家表示，地震造成的損害，讓市中心絕大部分的建築「不宜使用」。

已從肉品工廠退休的72歲婦女帕芙洛維奇（Marica Pavlovic）告訴法新社，她的公寓在地震中受損，「浴室裡所有的磁磚都破了，所有的盤子都掉落在地。」

她說：「即使我們想，也沒辦法再回家，因為完全沒有電力。」她和其他人裹著毯子，擠在市中心的公園裡。

有些人選擇在車子裡過夜，或投靠住在其他城市的親戚，也有近200人在軍營避難。

附近的希沙克鎮（Sisak）也因為地震受到嚴重受損，學校的體育館開放給無法回家睡覺的人。

歐盟危機管理的負責人雷納希克（Janez Lenarcic ）表示歐盟正準備提供援助，他也將於30日前往彼得里尼亞視察災情。

雷納希克在推特（Teitter）上寫道說：「目前，最缺的是冬天用的帳棚、電熱器、睡床、睡袋，和貨櫃屋。」

(中央社)