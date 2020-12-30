瑞豐、承漢、金漾、威翔、立言、德鉑、柏豐等7家製版、印刷業者，為節省清運成本，明知清運廠商「威昇科技」未經主管機關核可處理有毒廢棄物，卻以低價委託威昇處理廢液、廢油等有害事業廢棄物，棄置於台南市土地、翡翠水庫水源地，台北地檢署今依《廢棄物清理法》、《刑法》190條之1「投棄毒物於土壤罪」起訴威昇、瑞豐8家公司及相關負責人。

本案是司法、環保單位為了強化環境汙染的刑事制裁，修正《刑法》190條之1後，北檢首次起訴案例。北檢說，業者將有害事業廢棄物傾倒於翡翠水庫水源地，幸好檢警及時查獲，否則將嚴重影響大台北地區民生用水品質。

起訴指出，威昇科技營業登記項目為耐火材料製造、回收物料批發、廢棄物處理等業務，明知公司未經主管機關許可從事處理有害廢棄物業務，並不具有毒事業廢棄物的處理資格及能力，由於瑞豐等7家印刷、製版業者，會使用塗料、染料及染劑，為了節省成本，並處理有害事業廢棄物，遂委託威昇公司處理。

威昇公司自2018年7月底至去年3月，自瑞豐等公司收取運送廢液桶、廢油墨桶、廢油、廢布等一般及有害事業廢棄物到威昇公司位於台南市的廠房堆置，或拌入水泥製程成水泥製品置放，總計威昇共向瑞豐7家公司收取33萬4267元的清運費用。

另威昇林姓負責人另於去年3月起，委託不具廢棄物清理能力的羅姓業者，自去年3月至10月止，清運瑞豐等7家公司的有害廢棄物，棄置於翡翠水庫附近的土地，收受30萬8289元費用，事後民眾檢舉，去年9月，環保署派員稽查後發現棄置5加侖廢液100多桶，報警偵辦。

北檢指揮保七總隊蒐證，查出不肖業者自去年6月進出該地32次、8月進出15次，檢警去年11月展開搜索，查扣大批贓物證。

(中時 )