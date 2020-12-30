彰化縣政府辦理2020年度對所轄26個鄉鎮、市公所財政收支考核，評比出成績優異前6名，第1名伸港鄉公所、第2名埔鹽鄉公所、第3名二林鎮公所、第4名田尾鄉公所、第5名北斗鎮公所、第6名埔心鄉公所，彰化縣長王惠美於12月29日擴大主管會報中公開表揚，獲獎公所將核發建設獎勵金，總獎金330萬元。

縣府主計處表示，本案獲獎前六名之建設獎勵金，將由本縣特別統籌分配稅款支應，按名次依序發給第1名80萬元、第2名70萬元、第3名60萬元、第4名50萬元、第5名40萬元、第6名30萬元，以資鼓勵。

這次評比中，進步最多的是伸港鄉公所，由去年的第22名進步到今年的第１名，進步21名；其次是埔心鄉公所進步11名，由去年的第17名進步到今年第6名；另外，北斗鎮公所也進步7名，去年第12名，今年第5名、二林鎮公所進步5名，去年第8名，今年第3名、田尾鄉公所進步5名，去年第9名，今年第4名、埔鹽鄉公所進步2名，去年第4名，今年第2名。

主計處表示，財政收支考核對於提升各鄉鎮、市財政健全具有正面意義，除了恭賀得獎公所之外，也勉勵其他公所來年再接再厲獲取佳績。

(中時 )