旭富製藥大火案，桃園市長鄭文燦震怒並一口氣祭多項法規重罰，指示全面清查存放危險物品的工廠；國民黨前立委孫大千酸鄭是「火災市」，遭桃市府回嗆「錯誤資訊誤導民眾」。孫大千今早在臉書PO文指桃園市府硬拗，並提出十問要求市府回答。

孫大千日前在臉書發文說，根據消防署資料，從民國107年至今三年，全國火災共有1385件，其中桃園市就有119件，占全國比例8.6％，犧牲29條生命，更誇張的是，光是工廠火災就發生48件，占桃園市火災的40％。令人好奇的問題是，桃園市政府每年消防安檢這些工廠每年都有消防檢查，這些檢查都虛應故事嗎？難怪鄭文燦的人緣這麼好。不過桃園市府隨即反駁孫是「錯誤資訊誤導民眾」。

孫大千今早發文說，最蠢的官員就是明明自己做錯了，還要硬拗一大堆謊話來自圓其說。桃園市政府的回應講了一大堆廢話，但是卻不敢面對問題的核心。請桃園市政府回答一下這幾個問題：

第一，是否每年都會定期針對工廠進行全面的工安和消防檢查？

第二，這是普查？還是抽查？

第三，檢查時是否有完全按照相關規定內的項目逐項查核？

第四，針對違反規定的狀況，是否有逕行開罰，並且限期改正？

第五，如果以上的工作皆已落實，為什麼總是在火災後才發現，工廠業者隱匿造假呢？

第六，究竟是工廠業者瞞騙手法高超？還是市府官員一向就是睜一隻眼閉一隻眼呢？

第七，既然桃園升格後不管是預算、裝備，或者是人員皆大幅增加，為什麼工廠大火的情況卻仍然這麼頻繁發生呢？

第八，工廠登記多的縣市難道就應該常常發生工廠大火嗎？這算是什麼鬼理由？

第九，桃園每一次的工廠大火都怵目驚心，震驚全國，傷亡慘重，這是鐵的事實，怎麼會是拿「錯誤資訊誤導民眾」呢？

第十，連攸關人民生命安全的火災問題都沒有辦法認真面對，好好處理的市長，還想要作夢去當閣揆，或者是角逐總統嗎？

(中時 )