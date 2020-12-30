因應霸王級寒流來襲，以及國內防疫升級，台中市長盧秀燕30日到太平區主持永億段好宅開工典禮，爆口反宣傳，要大家不要參加跨年晚會，她說，台中是唯一全台雙主場的跨年晚會，每年吸引很多人參加，但今年因防疫，要全場戴口罩，且全場不能吃東西，不如就待在家中。

盧秀燕也解釋，因應防疫中央公園場原可容納8萬人，現在下修到4萬人以下；而大里場則是從兩萬人下修到一萬人以下，她也強調天氣這麼冷，就好好待家中看電視，吃東西。

(中時 )