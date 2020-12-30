全台首座警消社會住宅於今(30)日在新北市中和的警政署保安警察第二總隊舊宿舍原址舉辦動土典禮，將興建16層樓高，預計113年11月完工，提供套房及1至3房等4種房型，共317戶，會優先提供給兩線一星以下的基層員警。

內政部營建署表示，「新北市中和區警消社會住宅」為地上16層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，總戶數317戶，包括套房21戶、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶，並配置共享廚房、客廳，方便讓調派雙北生活圈的警消人員於外地執勤時入住。

此外，於1、2樓將提供公共托嬰中心、老人日照中心及幼兒園等社會福利設施，並於臨景平路側規劃4間店鋪、30輛自行車停車空間，地下室提供320輛機車停車位、156輛汽車停車位，搭配便捷的環狀線捷運，可滿足住戶多元的交通需求。

住都中心表示，整個中和警消社宅專案，預計114年春天可入住，除現階段0.4公頃的社會住宅興建外，東側1公頃的保二用地也進入都市更新程序，已於本(12)月中旬開始招商作業。

(時報資訊)