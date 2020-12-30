晶心科(6533)營運轉機訊號強，法人看好今年全年有拚損平的機會，展望2021年，晶心科在HPC、AI等趨勢下，營運持續穩健成長，加上目前IC設計廠採用RISC-V架構的數量越來越多，長線晶心科依舊以拚當RISC-V領域領導者為目標，晶心科今股價強悍，盤中攻上漲停312元鎖住。

晶心科今年前三季受到疫情影響，業務拓展受到限制導致營運不盡理想，但進入第四季，各地陸續復工，尤其是大陸市場，在權利金、授權金回溫下，晶心科營收規模擴大，獲利也同步轉佳，10月、11月已經連續兩個月維持獲利，先前也公布11月財報狀況，11月合併營收達7496萬元、月成長12.4%，改寫單月新高，更相較2019年同期成長73.9%；累計前11月合併營收達4.54億元，幾乎與2019年持平，且累計前11月稅後虧損已經收斂到0.3億元，也因此，有法人看好，晶心科今年有機會朝向損平邁進。

展望2021年，晶心科每年的新增商業授權合約數約40多案，都為營收成長的機會，晶心科明年除了來自Renesan、聯發科(2454)的接案有機會較今年成長外，也將提供客戶27-series(NX27V等)、45-series(NX45V等)的向量運算處理器，用於HPC、AI領域使用，隨著HPC、AI等在5G趨勢下快速成長，晶心科將順勢受惠。

另外，晶心科深耕RISC-V架構多年，以RISC-V領域領導者為長線目標，有鑑於基於ARM架構設計的晶片授權金較高，且RISC-V架構在單核心效能不輸ARM架構，故有越來越多IC設計廠開始採用RISC-V架構，晶心科也因此拿下不少開案量，長線該趨勢將持續成長。

(時報資訊)