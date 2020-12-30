NOR Flash晶片價格看漲，美系外資看好漲價效應，重申華邦電(2344)、旺宏(2337)兩家公司「優於大盤」評等，目標價各為29、52.5元。華邦電今早再度帶量上攻，股價重登30元高檔。

隨著TWS真無線藍牙耳機的需求強勁，加上中芯國際被美國列入黑名單引發轉單，NOR Flash晶片供不應求。摩根士丹利看好NOR Flash明年上半年的漲價效應，預估上半年報價有上漲3%-7%的機會。

摩根士丹利強調，NOR Flash價格走揚趨勢不變，在中芯國際被美國商務部列入實體清單後，具有更多的上漲空間。

記憶體NOR Flash晶片供不應求，傳出華邦電明年NOR Flash產能全數滿載，價格將持續調漲，明年前三季預估逐季調漲約一成。

蘋果今年iPhone 12系列新機，為首次全系列機種均採用OLED螢幕，帶動OLED面板外掛NOR Flash(編碼型快閃記憶體)晶片需求大增，加上TWS(真無線藍牙)耳機近年需求大爆發，NOR Flash整體需求暢旺。

另一方面，中芯遭美方列入貿易黑名單；由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯國際代工1萬片，先前美國限制設備出口中芯國際，旺宏及華邦電已有轉單效應，因中芯國際正式被美國列入黑名單，可能進一步影響市場供需狀況。

隨著NOR Flash供不應求，業界傳出，華邦電明年上半年NOR Flash產能全數滿載，價格持續調漲，明年首季漲幅7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約10%，甚至因產能全滿，已暫停客戶下單，避免無法交貨的情形，預期明年下半年產能將持續滿載。

華邦電在記憶體事業部，目前以Nor flash以及利基型記憶體Specialty DRAM為主，第四季Nor flash以及Specialty DRAM需求以及價格都是上漲走勢，後市持續看好。

NOR Flash晶片供不應求，價格看漲，也有利於旺宏營運。旺宏董事長吳敏求先前表示，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被美國列入黑名單，不排除造成NOR Flash市場供不應求。

先前美國限制設備出口中芯國際，已帶來台廠轉單效應。蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體(NOR Flash)，因而將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單，改下給華邦電及旺宏兩家台廠。

(時報資訊)