波蘭副總理Gowin周二指出，飛雅特克萊斯勒集團(FCA)將對波蘭Tychy市的工廠投資7.55億波蘭幣(約2.04億美元)，生產混合動力和電動吉普車，阿發羅密歐車款也將在該工廠生產。

該筆投資為東歐新興經濟體波蘭燃起希望，寄望能透過轉移到電動車生產，在汽車工業趕上區域內的其他競爭者，例如捷克和斯洛伐克。

預計2022年該Tychy工廠將開始生產電動吉普車，以及飛雅特和阿發羅密歐品牌汽車。

FCA集團目前正與法國PSA汽車集團展開380億美元的合併談判，希望能創造全球第四大汽車製造商。

FCA的Tychy工廠為該集團在波蘭最大的工廠，目前雇有員工約2500名。

FCA集團證實Tychy工廠的該消息，並指出，集團的三個新車款，預計2022年下半，該工廠將開始生產其中的一款。

在2018~2022年計畫中，FCA承諾投資90億歐元於電動車製造，作為整體450億歐元計畫的一部分。

(時報資訊)