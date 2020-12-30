因安全問題遭停飛長達20個月後，波音737 MAX客機周二終於重返美國天際，完成上個月解除禁飛令之後的歷史性首航。

受此激勵，周二波音股價逆勢收漲0.07%，為216.25美元。

由於在2019年接連發生兩起重大墜機事故，波音737 MAX客機因安全疑慮遭到禁飛至今。

美國航空（American Airlines）編號718班機約在上午10時40分從邁阿密機場起飛，並於下午約1時零8分降落於紐約拉瓜地亞機場，抵達時間略為提前一點。

美國航空總裁Robert Isom在737 MAX起飛前的記者會上表示，這架飛機已準備就緒，公司對737 MAX的安全有信心。

負責此次飛行的機長Sean Roskey透過機上廣播表示，他對這架飛機絕對有信心，因此他的妻子也在機上。除此之外，機上乘客尚包括該航空公司總裁，以及一些通勤組員與其他員工。

美國航空發言人表示，這架172個座位的波音737 MAX飛機上有87名乘客，其周二晚間返回邁阿密的航班訂位幾乎已滿。

聯合航空與西南航空則計畫於2021年上半年讓波音737 MAX重返服務機隊。聯合航空預計在2月11日從公司位於丹佛與休斯頓的樞紐展開737 MAX首航。西南航空則計畫在明年3月恢復737 MAX客機航班。經營全波音737機隊的巴西航空公司Gol，在本月初成為第一家復飛此型飛機的航空公司。

(時報資訊)