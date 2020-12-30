【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.12.30

文化部長李永得日前表示，有關共產黨和解放軍的圖書在台灣出版要預先送審，這個議題今天在大陸國台辦的記者會上引起大陸媒體中新社的關切。國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨不斷在兩岸交流中設置政治障礙，只會進一步損害台灣同胞的切身利益。

朱鳳蓮表示，大陸注意到了有關的報導，有關措施一旦實施，受影響最大的其實是台灣出版業界和台灣民眾。

「兩岸出版交流在兩岸文化交流中起步較早，而且成效比較顯著。」朱鳳蓮表示，近年來，在兩岸出版界和有關方面的共同努力下，兩岸出版交流從間接到直接，從單向到雙向，從一般性交流到實質性合作，從版權貿易、合作出版到資源整合、優勢互補，取得了積極進展，讓兩岸民眾享受到更多文化盛宴。

朱鳳蓮批評，民進黨當局不順應民心多做一些有利於兩岸民眾交流的好事，卻反其道而行之，不斷設置政治障礙，只會進一步損害台灣同胞的切身利益。

本報記者追問，「事實上，台灣的各類圖書要在大陸出版，內容也必須經過層層審批，取得書號、刊號才能上市。所以兩岸的圖書要在對岸出版，現在的條件都是一樣的。」「民進黨當局規定大陸書籍在台出版要預先送審，和他們當初創黨時追求100％言論自由的初衷完全背道而馳。請問發言人對此有何評論？」

朱鳳蓮只簡短回答，「我想，你的問題已經作了評論。關於我們的立場，我剛才已經回答過了。」

(中時 )