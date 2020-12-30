跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

霸王寒流報到，全台急凍，彰化縣員林市1名67歲賴姓老翁，今天凌晨被家人發現躺在床上沒有氣息，緊急通報消防隊，警消抵達現場時，發現老翁心肺功能停止，明顯死亡，與家屬溝通後，並未送醫，老翁也成為台灣今年第一起寒冷猝死案件。

今天一早天氣冷颼颼，許多民眾趕緊添加衣物，全身包緊緊，員林宏仁醫院副院長朱建統提醒，家中有心血管疾病、年長者及嬰幼兒的民眾，一定要多加留意保暖工作，只要發現身體有不是，就應立即就醫，切勿拖延。

朱建統表示，天氣寒冷最需要保暖的地方是脖子，因為風會從脖子灌到胸腔，讓整個皮膚瞬間接觸冷空氣，熱漲冷縮，比較容易產生心肌梗塞，再來需要保暖的地方從臉開始，手、腳等部位，也可以在床邊放保溫杯，起床就喝溫水，重點出門一定要做好保暖工作，

朱建統還說，家中有三高病人，老年人，抽菸族群，也是家人需要特別留意關懷的對象，這些人本身就容易動脈硬化，本身血管暢通度就只有50％，只要稍微抽經就可能剩下5％甚至更低，因此不管是病患本身，或是家人，都應該特別留意。

朱建統強調，一般病人身體不舒服都會求救，只有一種情況無法，就是心肌梗塞，特別好發在這種寒冷冬天，雖然無法確認老翁病因與天氣有關，但天氣變化大，民眾一定要做好保暖工作，若發現胸悶，冒汗，四肢冰冷，都有可能是急性心肌梗塞，須盡速就醫，避免發生憾事。

(中時 )