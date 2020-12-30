一名在陸軍特戰服役的林姓士兵，休假期間返回高雄與朋友相約在網咖遊戰，事後一起搭計程車回家途中，竟因為缺錢，2人臨時勒住61歲運匠脖子意圖搶劫，未料運匠也是特種部隊退役老學長，立刻拿起螺絲起子反擊，當場打傷林姓特戰兵，林男友人見狀況不對跳車逃逸躲在附近草叢內，遭前來支援的警方搜索後當場逮捕，高雄地檢署今(30日)依強盜未遂罪起訴。

檢警調查，涉嫌搶劫的林姓士兵目前服役於北部某特戰單位擔任特戰兵。今年10月13日凌晨休假返返回高雄，約了友人到鳳山某網咖內大戰，直到身上沒錢後才一起回家。

2人在凌晨2點多在路邊攔一輛由61歲周姓男子所駕駛的計程車，在行經松寮橋下、民權街口時，林姓士兵與友人突然臨時起意要搶劫財物，林男立刻從後座勒住周姓運匠脖子，一旁友人也上前協助將運匠拖下車、恐嚇要求交出車上財物，3人在車上扭打。

但周姓運匠也不是省油的燈，由於年輕時曾在特種部服役，他遭到林姓士兵勒頸後，立刻拿起駕駛座旁的螺絲起子反擊，林男的左手還因此被打傷，林姓士兵和友人見到對方如此強悍，反而跳下車逃離現場。

運匠立刻打點話報警，圍捕警網趕到現場後，立刻沿著搶匪逃逸方向沿途搜索，果然在附近草叢發現林姓士兵與友人，立刻將2人當場逮捕帶回偵訊。

運匠事後得知林男是特戰士兵，氣得也回嗆說自己曾是特種部隊退伍。員警當場大讚退伍老兵果然威，竟然現役士兵竟然還打不過，可見後備軍人戰力還是不錯。經偵辦後，林姓士兵與黃姓友人都遭強盜罪嫌移送法辦，今遭地檢署起訴。

(中時新聞網)