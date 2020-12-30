紐西蘭籍機師確診後未遵守防疫規定，導致廣達集團女員工也染疫，讓台灣253天來再次出現本土案例。一名女網友日前抱怨，她丈夫的姐姐也是廣達集團的員工，但對方不等自主健康管理的14天過去，屢次與婆婆要求當面看她剛出生的小孩，讓她氣憤說「再等兩個禮拜，等確定沒事是會死嗎？」

該女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她老公的姐姐是廣達相關公司，對方也知道自己屬高風險族群，但仍是和婆婆一天到晚要去看她剛出生的小孩，而她的老公日前在沒有告知她的情況下，和婆婆約好帶小孩給她們看，讓她相當生氣，「都沒有人問過我可不可以」，她抱怨老公30歲了還是媽寶，擔心婆婆生氣，就把孩子帶去家裡。

女子抱怨老公的姐姐在廣達集團工作，卻執意要看看出生的小孩。（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

女網友說，應該等到老公姐姐自主健康管理的14天過去，健康無虞在讓孩子接觸比較好，「再等兩個禮拜，等確定沒事，是會死嗎？奇怪」婆婆甚至要求再打一把家中的鑰匙給她，讓她氣憤地說「尊重一下別人的隱私好嗎？」許多網友認為「確實不應該冒險，為了自己的孩子，立場還是要堅定」、「建議可以用視訊看小baby」。

不過也有網友認為，如果廣達公司有社區感染，政府應該會讓員工都在家自我隔離，可是政府依然讓公司正常上下班，表示疫情沒傳開，但鑰匙真的不要給比較好，可是婆婆堅持的話，兒子夾在中間也很為難，真是家家有本難唸的經。

(中時新聞網)