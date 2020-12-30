華為今年9月15日起遭美國制裁，之後從台積電5奈米客戶名單中消失，但其他客戶迅速填補產能，市場傳出台積電明年5奈米月產能將超過9萬片12吋晶圓；對此，台積電回應，晶圓18廠第三期原本就在規畫中，不對外揭露個別廠區量產時程與月產能進度。

台積電晶圓18廠今年下半年量產5奈米製程產品，貢獻第3季約8%營收，台積電預計今年全年5奈米製程營收占比可達8%。

研調機構TrendForce指出，台積電5奈米第二大客戶華為海思遭美方制裁而無法投產，但明年在高效能運算（HPC）客戶訂單需求暴增下，台積電已積極擴展5奈米產能計畫。

台積電5奈米製程主要產品為5G智慧機應用處理器、CPU、GPU、FPGA，其中，蘋果iPhone應用處理器及ARM架構電腦處理器擴大量產規模，獨占5奈米逾8成產能，其他重要客戶如超微、英特爾、賽靈思等客戶也爭搶其餘5奈米產能。

美系外資表示，台積電明年5 奈米產能較原先預期增加4至6成，達到 8.5 萬至 9 萬片，甚至有更樂觀的預測，明年5奈米產能將高達18萬片，超前7奈米；但台積電不願對此多做回應。

台積電明年1月14日將舉行法人說明會，法人預期，今年第4季營收可望衝上124億至127億美元順利達標，不排除有機會超標，再度創下單季營收新高，全年EPS逼近台幣20元。

台積電法說會，除了聚焦明年首季及明年全年營運展望，以及供應鏈庫存調整外；另，英特爾明年是否將訂單委外代工也受業界關注，預計在1月下旬的線上財報說明會可望揭曉。

(中時新聞網)