即將迎接2021年，大家都很好奇自己在新的一年運勢會如何發展？運勢命理專家邱彥龍老師分享十二星座在2021年的整體運勢，快來看看你是幸運兒還是倒楣鬼！

▍牡羊座

牡羊座在2021年會需要為上一年自己衝動的後果負責，可能導致心理受創。雖然易有貴人，但也要注意有小人在事業上畫大餅或洗腦等行為。幸運的是，今年會有很不錯的財運跟桃花運，可能有新的正財，但來的比較慢。

要注意和家人間容易因房地產而起衝突。單身的牡羊會有新戀情，但有對象的牡羊可能會有第三者介入。交通上要注意容易有被撞的狀況；在健康上要多注意頭部、心血管、腸胃、液體(黏液、黏膜、鼻涕、內分泌、血液)等狀況。

▍金牛座

2021的金牛會有想結婚的念頭，容易有一夜情的發生，或是因意外懷孕而結婚。事業心態上不要操之過急，否則容易賠錢，更不要因為沒有安全感而變得衝動，這樣容易讓人產生不信任感。

今年會有正財運，多來自於朋友或是35歲以上的年長女性，但要小心來得快、去得也快、易有大破財。新的一年信仰可能產生改變，且與家人之間容易在房地產問題上產生爭執。健康上要多注意，容易有抽筋、鼻炎、氣管、咽喉炎的狀況發生，且可能因之前的狀況造成精神方面的傷痛或疾病，也容易會有開刀的機會或是血光之災。

▍雙子座

雙子在2021年情緒起伏大、易怒，可以試著轉變成積極的心態，但因先天的業力會有莫名的重度執著，與同性合夥人容易有衝突而導致拆夥。

外出運佳，正財運會自動靠近、有貴人相助，讓自己增長知識或技術，事業更上一層樓。單身的雙子在工作場合上容易遇到喜歡的對象，但要主動積極不要錯過良緣，可以去追求或認真評估是否接受。有對象的雙子跟伴侶可以一起學習，彼此屬於互補的狀態，但因面子問題容易與伴侶有小爭執。 在健康上要注意容易有開刀或肌肉發炎等小狀況。

▍巨蟹座

2021年的巨蟹發展比較受限，工作上的合夥對象或是伴侶有控制慾較高的問題，也易與員工有上下屬之間的衝突，建議讓自己有新的學習進修機會、或是做些善事可以有點緩衝。

在財運上易有衝動、容易亂花錢，可能會花比較多錢在另一半身上；在投資的部分會有金錢上的災難、容易投資失敗。要注意小人，年齡較大的女性容易遇到感情類型的騙財狀況。健康上要注意心理疾病，在情緒上較不穩定，睡眠品質不好、較容易多夢；女巨蟹要注意內分泌問題。

▍獅子座

獅子座在2021年事情會比較多一些，合夥人會給予更多的壓力，而伴侶會給予結婚的時間壓力。單身的獅子有機會找到對象閃婚。

容易被詐騙，勿輕易投資，建議回收資金避災，適合再進修或是充實考照。小心吃錯藥或是藥物過量、中毒等情事發生，易有生命安全疑慮。健康要嚴格注意，喉嚨、液體(黏液、黏膜、鼻涕、內分泌、血液)、腳底板、心血管、內分泌等問題。

▍處女座

2021年合夥人及伴侶都憑感覺做事，要多關心少責備，才能事半功倍。單身的處女座2021年適合多關心身邊的家人朋友，促進良好的緣分及貴人運。

事業上因無法接受工作環境的管理限制或大環境的新政策變化，容易情緒不穩。財運上需避免投資，以免血本無歸。健康上則要多注意胃腸、小腿、頭部、肩胛等問題，另外需避免縱慾過度。

▍天秤座

有對象的天秤在新的一年與伴侶之間的感情會很好，男生會與較可愛柔性的伴侶感情和睦；單身的天秤有機會與國中國小的同學攜手一起脫單，或是對新朋友一見鍾情展開追求。

工作上有必須進修的情況，要想辦法克服讀書時產生的不耐煩跟情緒起伏；有因外派而出遠門的可能性，若外出須注意健康上的安全問題、平時須注意耳鼻喉、頭部。天秤老闆要多留意員工欺瞞的狀況，需明察秋毫。天秤在2021年有不錯的財運，若大膽投資要注意勿輕敵。

▍天蠍座

天蠍在2021年內心容易情緒不穩定，錢財上與老婆或合夥人易有莫名的開銷；必要開銷主要在家人或是父母身上。要小心子女欺騙索財或是小孩不小心吃錯藥導致健康出狀況；家中若有嬰兒容易哭鬧，需耐心溫柔以對。

2021年的天蠍較容易遇到爛桃花，有伴侶的天蠍在投資上勿對伴侶感情用事，重則投資失利、全軍覆沒；男天蠍在言語上有衝突性較高的口舌是非。健康上女性要多注意婦科、內分泌失調、耳鼻喉發炎等狀況，嚴正小心行車意外，若傷到喉嚨、肩膀、手腳、胸口，易血流不止。

▍射手座

射手在2021年是忙碌積極的一年，會常常往外跑、花很多的時間在交通上，但若是自己開車容易遇到被脾氣衝動的駕駛碰撞的狀況。合夥人或合作對象在合作期間比較容易對你展現階段性的情緒起伏，但合夥人也會因與你的共同事業賺錢；除了常往外跑所產生的交通費用之外，男射手容易將所得花在應酬上。

有貴人運，自己也會成為他人的貴人；財運上會以技術、科技、智慧、人脈方面較有正財運，也有更多的偏財運。但2021年家裡會有狀況需要你經濟上的支援、會因同住的家人過度關心，而讓你有想搬出去住或往外跑的想法。男射手比女射手容易有新戀情。在健康上要注意熬夜導致肝的問題、會有抽筋的現象，吃東西要細嚼慢嚥，避免噎到。

▍摩羯座

2021年的魔羯在財運上較有壓力，這份壓力可能是來自於拓展新的技術。且因為公司的狀況，員工與老闆間會互相影響心情；在科技、醫療等高科技產業上也有賺大錢的機會，事情雖然多但都有還不錯的正向進展。

要小心泛泛之交或是一面之緣的朋友在錢財上的詐騙。有伴侶的魔羯可能因過於注重工作上的事務，疏忽了伴侶的感受、容易產生不愉快；單身的魔羯可把握現狀積極努力在事業上茁壯。 交通上切勿急躁或違規，酒後千萬不要駕車。健康上須注意飲食正常，否則容易產生胃抽筋、脹氣、排便不順、胃火過重的狀況，小心毒素長期累積產生長瘤或癌症等嚴重問題。

▍水瓶座

2021年的水瓶座是別人的貴人、同時也是自己的貴人，將擁有名氣，且執行力較強、拓展事務順利，但脾氣上較易有口舌是非，要小心講話太尖銳容易傷到人。有不錯的財運，但同時也較易有多餘的開銷。

單身的水瓶有機會遇見新戀情，有對象的水瓶則要注意跟情人間易有認知或價值觀的不同，導致關係產生變化。健康上要小心意外受傷(喉嚨、心臟、腸胃、腳、神經)。

▍雙魚座

即將迎接新年正財運的雙魚座，在2021年適合暗地拓展、低調運作人脈。但若是要投資，建議跟感情要分清楚，否則容易因此虧錢也賠上感情。2021年除了容易莫名跟家人吵架之外，也要多注意跟朋友的言語溝通，容易未經仔細思考說出導致自己後悔或受傷的話。

交通行車要小心意外；健康上則要注意頭部、心血管、腸胃、液體(黏液、黏膜、鼻涕、內分泌、血液)、性病等狀況。

(中時新聞網)