標章之亂，桃園推雙標章。

美豬將於元旦開放進口，台灣掀起「標章之亂」，桃園市長鄭文燦30日表示，桃園會推動雙標章「國產豬」和「桃園豬」標章，幫桃園黑毛豬行銷，至於國產化標章桃園2萬個據點都已落實，食材登錄溯源平台也已上線，強調桃園自治條例規定零檢出，但有罰則必須送中央核定，會依衛福部核定結果執行。

美豬即將來台，台灣豬標章卻「一國多制」，甚至網購也能買到，鄭文燦對此表示，桃園的黑毛豬肉很有競爭力，因此桃園會推「國產豬」標章和「桃園豬」標章，採雙標章制，他提到桃園有2萬個點要落實國產化的標章，市府已經完成講習規畫，包括超市、市場、夜市都要落實，讓消費者能夠辨認，也能夠放心，「今年要推動國產化的標章，我們會盡全力來完成！」

鄭文燦表示，除了國中小學營養午餐要採用國產豬肉，桃園明年也會推出美食行銷活動，鼓勵多採用桃園本地的黑毛豬肉。

鄭文燦指出，桃園市去年制定《桃園市食品安全管理自治條例》針對美牛和其他禽畜產品都要抽檢萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑），2014年至今共抽檢200多件，其中有14件美國牛肉是含有萊劑的微量成分，但是都在容許值10ppb以下，平均是0.5到8ppb之間，基本上都符合規定。

鄭文燦直言，桃園市議會10月底通過「桃園市食品安全管理自治條例修正案」，是美豬、美牛都要零檢出，「桃園把它放大了，連馬英九時代開放的美牛也一併改掉了！」違者可罰8至10萬元，得連續罰，3犯可勒令停業，他強調，按照地方制度法規定，有罰則就必須送中央核定，目前中央有收到各縣市政府的食安條例修正案或制定案，他認為應該由中央統一作法，才不會造成全國混亂的情況，待衛生福利部訂好標準後，桃園會根據新的標準來執行。

(中時 )