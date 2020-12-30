由於新冠疫情持續延燒，甚至還出現新型變種病毒，使得2020年對於兩岸交流來說是一個不尋常的年份。大陸國台辦發言人朱鳳蓮指責，民進黨當局從2月至今，一直單方面暫停大陸居民赴台，設置人為障礙，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流。大陸明年將努力排除干擾，積極推動各領域交流合作向前發展。

朱鳳蓮表示，2020年，兩岸交流遇到前所未有的衝擊。大陸堅決貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，認真落實十九大和十九屆四中、五中全會對台工作要求，會同相關部門和地方繼續落實落細「31條措施」、「26條措施」，不斷完善台胞同等待遇政策，同時創新工作方法，以視頻連線、線上線下相結合方式舉辦了500多場「雲交流」活動。

朱鳳蓮表示，國台辦指導各地台辦做好新冠肺炎疫情防控涉台工作，在大陸確診的5名台胞得到及時救治，在大陸就讀台生無一人感染。精心籌辦第十二屆海峽論壇、第四屆海峽兩岸中山論壇、紀念台灣光復75週年學術研討會和主題展覽等一系列重大涉台活動。在各地各有關方面共同努力下，兩岸各領域交流不停、亮點不斷。

朱鳳蓮表示，在大陸學習、工作、生活的台胞成為線下交流的主要參與群體，自媒體和社交、娛樂軟件在兩岸青年群體中得到更廣泛運用，與傳統形式的交流活動相比，一些線上交流活動的傳播面和知曉度更高。

「要指出的是，雖然我們克服了很大困難，但兩岸人員往來和交流仍處於極不正常的狀態。人為設置的障礙比新冠疫情影響更大。」朱鳳蓮指責，民進黨當局從2月至今一直單方面暫停大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的「小三通」，大面積取消兩岸直航航點，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流，也給台灣同胞往返兩岸平添許多困難和障礙。

朱鳳蓮表示，2021年，大陸將努力排除干擾，貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展。共同弘揚中華文化，加強兩岸基層和青少年交流。積極推動各領域交流合作向前發展。

本報記者追問，大陸認為今年台灣方面對兩岸人員往來交流設下多重人為障礙，但是從2019年8月開始，大陸暫停民眾赴台自由行，這是否也算是人為干擾？這條措施什麼時候可以解除？

朱鳳蓮回應，出現這種情況，大陸當時明確表示，是因為兩岸關係的緣故。要破解這個問題，還是得回到兩岸關係上。

朱鳳蓮表示，大陸已經多次強調，造成兩岸關係緊張的根源是民進黨當局拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸對話協商的共同政治基礎，導致兩岸對話協商處於停擺。近一段時間，民進黨當局一方面不承認「九二共識」，另一方面不斷進行謀「獨」挑釁，造成兩岸之間很多事情都無法正常進行。只有回到「九二共識」的正軌上，才能解決相關問題。

(中時 )