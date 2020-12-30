關子嶺最著名的泥漿溫泉，每年都會吸引許多遊客到訪。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台灣30日迎來入冬首波寒流，全台冷颼颼，台南市長黃偉哲表示，泡湯是民眾保暖的第一首選，不但可以促進健康，還可以舒緩緊繃情緒，歡迎民眾來台南白河關子嶺、楠西龜丹，享受一趟溫泉之旅。

天涼泡湯吃美食，現在正是前往關子嶺風景區的最佳時機！遠離都市與人群，再從碧雲火泉步道、雞籠山步道、大凍山步道、崁頭山步道，選擇一條最合適的步道，沿途欣賞山間美景、遠眺山景，一掃今年疫情的鬱悶。步道健行後，前往溫泉區泡上一池擁有百年歷史的泥漿溫泉，在溫泉鄉住上一晚，點上一桌香噴噴的桶仔雞、各式山產料理，身心靈都獲得滿足。

回程時，可以順訪175咖啡公路，品嘗一杯低海拔、高品質的東山咖啡，走訪水火同源、大仙寺、碧雲寺等景點。下山後，可前往後壁區菁寮老街，再訪《俗女養成記》拍攝場景、鹽水區「月之美術館-漫月美行動」，觀賞街頭巷尾裡的光影裝置作品，感受探索藝術的魅力。

除了關子嶺溫泉外，楠西區梅嶺也是不錯的選擇。梅嶺不但是步道健行勝地，一年四季更綻放不同花海，而現在正是紫牡丹、洋紅風鈴木、山茶花陸續盛開時節，梅花也正含苞待放中，鋒面報到時，更有機會一見壯觀雲海，建議可以選擇前往梅峰古道賞花觀雲海，銜接伍龍步道前往梅嶺大啖著名梅子雞、薑黃雞料理等料理，採買脆梅、梅子酒、梅醋等伴手禮。

走完古道後，可以到山腳下素有美人湯之稱的龜丹溫泉，享受一池優質碳酸泉質的美人湯，無色無味、水質清澈，除可全身泡湯外，也有泡腳池可體驗。周邊還有包括玄空法寺、永興吊橋、江家古厝、曾文水庫、走馬瀨農場等景點，無論親子、情侶、朋友都非常合適同往。

觀旅局長郭貞慧表示，歡迎到台南泡湯及享受戶外踏青，也提醒大家因應氣溫驟降，出遊也務必做好保暖工作，並視自身狀況選擇適度遊程。郭貞慧也呼籲，民眾應遵守中央疫情指揮中心相關規定，保持社交距離、戴口罩、勤洗手、配合室內外量體溫及消毒、出入實聯制等措施，保護自己也保護他人。

楠西龜丹溫泉擁有著名的美人湯。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

民眾可於泡完溫泉後，享受桶仔雞、各式山產料理。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

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