國立臺灣工藝研究發展中心首次聯手圓山大飯店，跨越文化與觀光界線，針對飯店內不堪使用的歷史木質老傢俱結合再生資源與文化工藝，進行複合式新觀點再設計，讓擁有文化歷史價值的老傢俱重獲新生，並注入全新文青風貌與靈魂。

這項合作案命名「ReStart跨域超越傢俱再生計畫」，由資深木作工藝家曾省三、中生代木藝家劉育亨與新一代設計師鍾毓珊，改造圓山大飯店汰舊家具，並以設計工作坊海選形式，進行初選、複選及評分複試，自上百位藝術工作者中精選出15位參與此次計畫。

文化部次長李連權表示，此次合作跨域整合了設計、工藝、觀光等領域，對臺灣推動當代工藝產業甚或文化藝術產業發展與傳承別具意義。透過再循環、再利用、再設計，賦予舊有物品新的意義，也傳承了「敬天、愛人、惜物」的台灣精神。

圓山大飯店成立於1952年，經歷多次規模浩大的擴展與更新，從原先三層樓建築到現今十四層宮殿式大樓已將近70年。這些圓山屆齡退休的老傢俱，是文化技藝蓬勃發展的軌跡，也具有特殊含意與文化歷史價值的無價資產。

工藝中心長久以來對於工藝產業的跨領域結合與推動都相當的重視，特別是在跨部會及跨產業的合作與深耕。未來工藝中心也希望可以透過工藝的傳承精神跨足更多產業的合作。

(工商 )