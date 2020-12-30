新冠肺炎疫情升溫，又碰上元旦3天連假，新北市府今宣布重啟年中推出的「人潮儀表板」機制，只要各景點人數達一定數量，就會發布預警，視情況管制出入。新北市長侯友宜說，必要時該限制就是要限制。

觀旅局長張其強今在市政會議報告指出，市府將從連假第1天上午8點開始重啟「人潮儀表板」機制，資訊將同步在新北市觀旅局官網、新北旅客臉書粉絲團與我的新北市臉書粉絲團。

張其強說，現階段以預警為主，包括停車場已滿會亮黃燈，景區人潮眾多以紅燈提醒，只要疫情有任何變化，就會採取強制措施，包括限制停車場停車數量，封閉停車場，以及禁止人車進入等。除了各大景點，各地漁港、公園、步道或老街也都會納入。

張其強說，以觀旅局轄管的風景特定區為例，是以每2平方公尺一個人來大致估算，如碧潭同時間超過1500人、十分瀑布500人、猴硐園區1000 人、九份老街600人、烏來老街450人以上就會亮紅燈。

若步道是狹長型，且涉及氣候問題，路況和坡度，必須機動掌握，如今年疫情緊張時，就是依各區現場掌握，加上手機定位系統的估算，綜合判斷。

新北市長侯友宜說，元旦連假相關單位須提報交通疏導與防疫應變計畫，在各風景區進行人潮、車流量管控，立即提醒市民，若無法達到有效管控還惡化，該限制就是要限制。

(中時 )