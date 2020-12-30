自253天本土零確診紀錄破功後，擔心群聚讓國內疫情失控，交通部觀光局今日表示，除「2021福隆迎曙光」取消外，其餘迎曙光或跨年音樂會活動暫定照常舉辦，但會落實指揮中心公布的防疫指引並落實執行，並滾動式檢討，若疫情加劇，不排除再縮減活動或停辦。

觀光局所屬國家風景管理處主辦迎曙光或跨年音樂會活動，計有三仙台元旦迎曙光、北竿迎晨曦、梅山瑞峰茶園迎晨曦、日月潭煙火音樂跨年晚會等。經召集各管理處、相關單位研議防疫事宜，依中央流行疫情指揮中心公布的防疫措施，認為尚不需停辦，但須落實指揮中心22日發布的「因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施」，要求各主辦管理處擬訂防疫應變計畫、落實執行。

觀光局表示，除東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處和福容大飯店福隆店共同主辦之「2021福隆迎曙光活動」，基於防疫安全，已宣布取消。在各地舉辦的迎曙光音樂會，因福隆景區週邊戶外遊憩設施於元旦連假期間正常開放，管理處仍須按景點防疫守則落實防疫。

觀光局表示，東部海岸、阿里山、日月潭國家風景區管理處辦理迎曙光及跨年音樂會活動均屬景區內戶外空曠場地，將採規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則，暫定照常舉行，並做好防疫工作及應變計畫，若疫情加劇時不排除再縮減活動或停辦，以落實防疫安全。

觀光局並發函各觀光遊樂業、旅行業、旅宿業等，要求業者應依防疫指引辦理，並加強清潔消毒頻率，澈底落實防疫政策。

(中時 )