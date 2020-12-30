美股今年3大指數強強滾，聯博投信認為，就長期投資的觀點來看，美國體質相對強健，在基本面、籌碼面與政策面等三大利多環境下，建議投資人著眼美國長期潛力，依個人風險屬性，將美國多重資產或美股納入核心配置之一，趁勢掌握成長與收益良機。

美國股市S&P500指數過去十年來的年化報酬率高達14.7%，傲視MSCI亞太(不含日本)指數的10.8%、MSCI新興市場指數8.8%與CRB原物料市場指數-3.4%；且美股過去十年年化波動度為14.6%，遠比新興市場股票的19.5%更為穩健。

「聯博美國傘型基金」將於1月13日開始募集，該傘型基金旗下2支子基金分別為，聯博美國多重資產收益基金，由台北富邦銀行擔任保管銀行；聯博美國成長入息基金，由合作金庫銀行擔任保管銀行。募集金額各為200億元(含新台幣類型100億元、外幣類型等值新台幣100億元)，募集期間提供美元、新台幣與人民幣等多種投資幣別選擇，另提供月配息型和累積型投資類型。

聯博美國成長入息基金，為投資人鎖定美國頂尖成長型企業，聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業。此外，該基金為台灣少數提供月配息級別的境內美股基金之一，投資團隊精選現金流充沛的高成長企業，除了傳統股息外，並適度運用選擇權、期貨雙搭策略，為投資人擴大收益來源並兼顧資本利得機會。

美國即將邁入選後新局，各類資產仍具表現空間。歷史經驗顯示，自1928年至2017年，美國總統大選後一年，S&P500指數平均表現為9.5%，彭博巴克萊美國綜合債券指數平均表現為7.6%。此外，自新冠肺炎疫情爆發迄今，美國的財政刺激規模是世界之最，加上聯準會也有意維持極低利率水準，在財政刺激政策與貨幣政策環境之下，使得美國整體資金行情充沛，可望支撐2021年美國整體市場表現。

(時報資訊)