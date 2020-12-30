杏輝(1734)法說釋佳音激勵股價收復5日線、月線，帶動懷特(4108)、旭富(4119)跟漲逾3%，喬山(1736)、寶齡富錦(1760)、國光生(4142)、亞諾法(4133)、中化生(1762)等也紛紛漲逾1.5%，拉抬生醫類指漲近1%。

杏輝昨法說表示今年獲利維持水準，旗下杏國(4192)胰臟癌新藥全球三期臨床明年可望完成，加上昨日外資終止連4日來的賣超、小幅回補買超，今日人氣升溫，股價開高後穩漲逾3%，收復5日線、月線。

杏輝董事長李志文表示，集團粗估2020年總體成績接近前一年水準，其中台灣杏輝的獲利維持2019年水準，子公司杏國研發中治療胰臟癌新藥SB05PC全球多國多中心三期臨床試驗預計於2021年第三季完成期末結案，分析報告有機會在第四季可以提出。集團的布局均依照計畫推動，李志文對於2021年台灣部分的高成長深具信心，而杏國未來因應SB05PC上市的生產供應及業務推動，陸續啟動設備投資所需的資金投入，杏輝仍將保持一貫支持杏國的態度。

高端疫苗(6547)新冠疫苗TFDA獲准進入二期臨床試驗，力拚明年中拿到緊急使用授權(EUA)，盤中一度大漲4%，隨即漲幅漸縮。高端疫苗二期臨床試驗規劃收案人數約3700名，預計以台灣為主要試驗區域，在全台合格的臨床試驗醫院同步展開，若順利獲准，目標是在明年中前完成。

(時報資訊)