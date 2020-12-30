疫情在韓國社會大舉肆虐中，監獄與看守所想當然耳也無法倖免之。目前受刑人與收押者各個是人人自危，希望自己不會是下一個新確診者。

韓國疾病預防控制局（KDCA）周三表示，目前全韓國共有1050為新確診，染疫總數近6萬人，因疫死亡者也累計至879人。

韓國司法部表示，首都首爾東南部的一所監獄，有771名獄友和21名工作人員染上新冠肺炎，使得這間監獄的染疫者總數為792位。29日時，韓國司法部長到訪時，指示將染疫者隔離外，並宣示擴大假釋表現良好的模範獄友。

事實上，韓國社會被疫情高度滲透下，媒體也有拍到獄友高舉，請救救我們的警示牌，顯示監獄與看守所疫情日趨嚴重。韓國KDCA也補充，本周確實是有位染疫獄友因病過逝。

韓國總理丁世均曾說，年關將近之時，政府可能還會再提升社交距離限制。丁世均表示，韓國人染疫比例相對較低，其中約四成是11月才檢測出確診的。而這波最新疫情來襲，也是目前韓國社會最大的危機。

(時報資訊)