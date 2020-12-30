強投史奈爾（Blake Snell）要離開他待了10年的光芒，球隊將他交易至教士換取潛力新秀、壓低團隊薪資，這個消息對他來說是震撼彈，即使過了幾天仍讓他難以平復，他坦言自己很傷心，很希望幫球隊拿到世界大賽冠軍，也表示「自己從來不想離開坦帕。」

根據《大聯盟官網》報導，史奈爾在得知自己被交易後相當震驚，且立刻與球隊投手教練史耐德（Kyle Snyder）聯絡，史耐德在過去幾個球季中陪著史奈爾成長，對他意義非凡，這通談心電話長達2小時，掛了電話後代表他們以後就不再同個團隊了。

「我是在光芒體系長大的，有許多人幫助我更成熟，引導我往正確方向前進，未來見不到這些人讓我感覺很糟糕，我無法對所有人說謝謝，但他們確實深深影響我的生活。」史奈爾坦言得知交易讓他苦樂參半，他很高興能為教士效力，且還是一支能爭奪世界大賽冠軍頭銜的勁旅。

不過史奈爾仍表明自己不想要被交易，去年他與球隊簽下了5年價值5000萬美元的合約，他相當希望至少合約要走完，「我很傷心，我很想幫光芒拿下世界大賽冠軍，而且我跟全隊都有相當緊密的關係。」史奈爾還在光芒主場所在的聖彼得堡買了房子，做了裝潢、在後院建游泳池，但現在他卻要離開了。

史奈爾難過表示，「我從來不想離開坦帕，如果可以我希望能待更長的時間，我想成為光芒的一份子，但現在我被交易到教士，該做的是幫助新球隊拿到世界大賽冠軍，我仍對這目標感到興奮。我對光芒除了熱愛沒有其他的，他們為我付出許多，我相當感謝。」

史奈爾在今年季後賽多次繳出好投，但總教練總教練凱許(Kevin Cash)卻屢次讓他提前退場，之後被外界認為凱許的調度是光芒錯失冠軍的主因，史奈爾也有緩頰，「這筆交易我尊重高層、尊重凱許，我知道很多人批評他，但他是一個好教練。」

(中時 )