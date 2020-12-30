教育部今天公布159所大專校院的109學年新生註冊率，其中有79個碩博士班招生掛零，頂大的清大、成大、政大、中央等校都名列其中。

依教育部公布的資料，各學制共有121個班級招生率掛零，其中包含40個博士班及39個碩士班，這些招生數為零的碩博士班，很多都是在頂尖大學。

中央大學有7個博士班招不到人，包括經濟系博士班、產業經濟所博士班、跨領域神經科學博士學位學程（台聯大系統）、人力資源所博士班、資訊工程系產業博士班、電機工程系產業博士班及機械工程系工學博士班。

成大則有4個博士班招不到人，包括材料金融所博士班、材料科學系奈微科技博士班、能源工程國際博士學位學程、奈米積體電路工程博士學位學程，都是當今相當熱門的領域，卻未招到學生。

清大則有人類學研究所博士班、經濟學系博士班及全球營運管理碩士雙聯學位學程等3個碩博士班招到0人。清大教務長焦傳金表示，人類學博士班屬於冷門科系，一向不容易招生；而經濟領域非常熱門，學生讀完碩士就去就業領高薪，導致博士班招不到學生；至於全球營運管理碩士雙聯學位學程，則是清大和美國紐約大學石溪分校合辦，但因疫情關係，石溪分校決定不再派老師來台授課，這個班無法持續，110學年將停止招生。

政大則有台文所博士班、外交系博士班、日本研究博士學位學程及財政學系博士班等4個博士班未招到學生。

(中時 )