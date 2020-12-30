美國總統川普（Donald Trump）即將卸任，但仍相當具有影響力，更有大批支持者誓死追隨。美國最新調查「2020最受景仰人物」結果出爐，川普以18%支持率榮登第一，讓前總統歐巴馬（Barack Obama）的13連霸之路就此中斷，而新任總統拜登（Joe Biden）則排名第三。對此，民進黨前立委林濁水直呼「太狂了！」

根據蓋洛普民意測驗中心（Gallup）「2020最受景仰人物」調查，川普以18%支持率，勝過歐巴馬的15%，更遠遠超越拜登的6%。

對此，林濁水今（30）日在臉書表示，川普擠下12年霸主歐巴馬，榮登全美最受景仰男性，兩人分居一、二，一個是溫文優雅的黑人，一個是粗鄙狂傲的白人，「對比了還要對比，令人無言！」可見狂人之出也，自有其撼動人心之處。

至於女性，歐巴馬的妻子蜜雪兒（Michelle Obama）以10%支持率，連續第3年獲得最受景仰女性。下任副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲得6%支持率，排名第二；現任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）排名第三，有4%支持率。

其他上榜的還有，美國傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）、羅馬天主教宗方濟各（Pope Francis）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、民主黨聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。女性則有歐普拉（Oprah Winfrey）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）等人。

(中時新聞網)