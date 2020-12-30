【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.12.30

大陸國台辦今天舉行今年最後一場新聞發佈會，在記者會結束前，發言人朱鳳蓮以普通話、閩南語、客家話三聲帶，向台灣民眾致以新年的祝福。

朱鳳蓮表示，明天我們就要告別2020年。這一年我們走過了極不平凡的歷程：大家勠力同心，經過艱苦的努力，扛過來了。面對即將到來的2021年，讓我們祝福兩岸同胞身體健康、事業有成、闔家幸福。兩岸關係好，台灣才會好。兩岸的事是一家人的事（閩南語）。希望新的一年兩岸的鄉親多來往，多交流，一起賺大錢，一起保平安（客家話）。

而在記者會一開始，在開放媒體提問前，朱鳳蓮主動回顧總結2020年兩岸關係進展，並且展望2021年兩岸關係發展。整場記者會前後呼應。

朱鳳蓮表示，2020年，是對台工作極不平凡的一年。新冠肺炎疫情蔓延全球，國際形勢發生深刻變化，台海局勢複雜嚴峻，兩岸關係面臨嚴峻挑戰。大陸深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和黨中央決策部署，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，應變求變、克難前行，推動對台各項工作取得積極成效。

朱鳳蓮表示，大陸針對島內「台獨」分裂活動和某些外部勢力大打「台灣牌」，採取一系列有效措施，敢於鬥爭，善於鬥爭，重挫「台獨」勢力囂張氣燄，遏制外部勢力干涉，有力維護台海形勢總體穩定，服務了黨和國家事業全局。

朱鳳蓮表示，大陸堅持人民至上、生命至上，與台灣同胞同舟共濟、守望相助，共同抗擊新冠肺炎疫情。大陸高度重視和維護台灣同胞的生命安全和切身利益，採取一系列措施幫助台胞台企做好疫情防控，協助台商台企復工復產。廣大台胞台企以各種方式奉獻愛心，傳遞溫情，湧現出許多感人事跡，彰顯了兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。

朱鳳蓮表示，大陸堅持深化兩岸融合發展，為兩岸同胞排憂解難、謀利造福。在持續推動「31條措施」、「26條措施」落實落細基礎上，又出台幫助台企復工復產的「11條措施」，舉辦台商參與新基建政策說明會和「台資企業拓內銷」系列活動。

朱鳳蓮表示，大陸公布台灣教師聘任、管理辦法，為台灣教師來大陸任教創造良好條件。大陸積極推動兩岸應通盡通、閩台融合發展以及福建沿海地區同金門、馬祖「小四通」工作。積極開展台胞權益保護工作。這些政策和舉措是踐行以人民為中心的發展思想的具體體現，是親望親好、一家人幫一家人的生動寫照。

朱鳳蓮表示，大陸和台灣同胞攜手同心、克難前行，保持了兩岸交流合作勢頭。儘管受疫情影響和島內人為阻撓、限制，兩岸經貿往來持續增長，大陸台企生產經營總體穩定，部分企業業績顯著增長。台商台企持續看重大陸發展機遇，對大陸市場前景和扎根大陸發展充滿信心。2020年1至11月兩岸貿易額達2356.9億美元，同比增長13.8％。大陸創新形式，以線上線下結合方式舉辦第十二屆海峽論壇、2020年兩岸企業家峰會年會、兩岸中山論壇、第三屆兩岸青年發展論壇等500多項交流活動，台灣同胞積極響應。兩岸交流合作的大勢不可阻擋。

展望2021年，朱鳳蓮表示，明年是全面開啟建設社會主義現代化國家新徵程和「十四五」規劃開局之年。大陸將繼續深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和中共十九屆五中全會精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，努力為台胞台企參與民族復興進程創造更大空間和更多機遇，團結兩岸同胞攜手共同推進祖國統一進程。

(中時 )