跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

入冬首波霸王級寒流報到，不只氣溫驟降，還挾帶強勁風勢，許多民眾還以為颱風來了，今天一早彰化縣員林市大同國中西側，1棵路樹不敵強風應聲倒塌，還壓到一台剛好路過的汽車，北斗鎮螺青國小也有1棵椰子樹倒塌，所幸都沒有波及民眾。

今天一早天氣冷颼颼，強風來襲有如雪上加霜，中央氣象局也發布強風特報，部分地區更有9至11級的強陣風，許多民眾都感受到這波寒流的威力，彰化境內發生多起路樹倒塌事件，從北彰化139線路樹倒塌，南彰化員林、北斗、溪州、埤頭等都傳出路樹意外，讓消防員與清潔隊忙得不可開交。

員林清潔隊員獲報隨即派員前往清除。(員林清潔隊提供／吳建輝彰化傳真)

彰化139線道也發生路樹倒塌。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化明道大學校園內，也有路樹倒塌意外，所幸沒有學生受傷。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

今天清晨139線靠近體育館，路樹倒塌橫倒整個車道，而螺青國小高大的大王椰子樹，也不敵強風倒在車道上，明道大學校園也有路樹倒塌，壓垮白色柵欄，所幸接連發生的倒塌事件，都沒有造成嚴重人員傷亡。

彰化警消也提醒民眾，經過設有鷹架、路樹、招牌等處時，因多加注意自身安全，若發現有落石，路樹倒塌等意外，應立即連繫相關單位移除，切勿強行通行，以免發生危險。

(中時 )