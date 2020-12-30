連結臨海工業區和林園工業區的高雄捷運紅線小港林園線，規劃採取「一車到底、全地下化」的方式推動，包括用地取得與工程費的總預算約 537.11億元，全長12.09公里，沿途設立7個站，高雄捷運局已將可行性研究報告書送交通部審議，倘後續可行性研究、綜合規劃、環評及基本設計都獲中央核定，預計111年年底開始動工興建，118年完工啟用，屆時，從林園到左營高鐵站，就要49分鐘就能抵達。

高雄捷運局長吳義隆30日指出，高雄捷運紅線小港林園線規劃，從高雄捷運紅線R3小港站所預留隧道，過中鋼東門後，由路側轉往沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段、沿海路一段，止於林園工業區前，路線長度12.09公里，設置7座車站。

吳義隆表示，此一延伸線，包括用地取得與工程費的總預算約 537.11億元，高雄捷運局已在12月10日將可行性研究報告書，送交通部審議。

高雄市長陳其邁在29日晚間的一場說明會中指出，高雄市小港、以及林園地區，長久承擔國家工業與製造業發展所造成的噪音、空氣等汙染及工安事故等影響，都市發展遭受限制，優先推動小港林園線有其需求性及必要性。

他說，顧及沿線當地多座電塔、地下密布的石化管線、以以及國道7號等因素考量下，捷運興建決定採捷運紅線延伸、一車到底地下化捷運的型式辦理，並納入小港林園線可行性研究修正報告。

高雄副市長林欽榮表示，未來捷運小港林園線會採用一車到底、重運量的捷運系統，沿線場站預計以聯合開發方式進行，力拚兩年內開工，捷運完工啟用後，R3小港站至RL7林園工業區站，單程行駛時間約19分鐘，從林園到左營高鐵站，49分鐘就能抵達。

(工商 )