近年來，台灣投資人比較偏好台股或新興市場股等基金，而忽略了美國是長期報酬最佳的股票市場之一。聯博表示，但美國創新的DNA持續為世界帶來新的改變，也創造出值得長線投資的企業動能。

根據統計，美國股市S&P500指數過去10年來的年化報酬率14.7％，高於MSCI亞太(不含日本)指數的10.8％、MSCI新興市場指數8.8％與CRB原物料市場指數-3.4％且美股過去10年年化波動度為14.6％遠比新興市場股票的19.5％更為穩健。

聯博表示，回顧歷史，全球經歷過許多大變動，不管是網路泡沫、雷曼風暴、歐債危機等，美國獨一無二的全球地位，總是在一次又一次的不確定性結束後引領全球，股市長線持續創下新高，因此，將在2021年推出兩檔美國傘型基金。

聯博投信表示，推出美國傘型基金，著眼於美國穩居全球經濟的領導地位，各類資產表現突出，2019年統計數據顯示，美國佔全球GDP比重約24％；而截至今年8月底，債券流通額佔全球比重第一，股市市值全球占比重近6成。世界級企業匯聚的美國，可望提供投資人兼具成長與收益的優質標的，是投資人核心配置中不可或缺的一環。

兩檔美國傘型基金，其中一檔是美國成長入息基金，另一檔是美國多重資產基金。值得一提的是，美國多重資產除了股債之外，同時會掌握可轉債、國庫券、賣出選擇權策略等另類投資機會，打造相對穩健的收益來源。而面對波動攀升的環境，投資團隊運用聯博DAA動態資產配置策略判讀各類訊號，靈活控管投資組合波動度。

至於聯博美國成長入息基金，聯博表示，主要為投資人鎖定美國頂尖成長型企業，聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業。該基金為台灣少數提供月配息級別的境內美股基金之一，投資團隊精選現金流充沛的高成長企業，除了傳統股息外，並適度運用選擇權、期貨雙搭策略，為投資人擴大收益來源並兼顧資本利得機會。

(工商 )