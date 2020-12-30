跨年倒數計時，超商積極備戰！萊爾富30日宣布，為因應瞬間湧入的跨年人潮，萊爾富預計在12月31日上午10點，拆除位於信義商圈門市-北市信彩店的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加人力、商品與機台，包括收銀機、蒸包機、關東煮機、溫罐機、熱狗機等，大幅縮短結帳時間與加快補貨速度！

同時，為落實防疫政策，萊爾富表示，今年特別在北市信彩店結帳區、外賣區增設自助酒精消毒區供顧客使用，且為避免過多公共機台接觸，萊爾富也增加5～10名人力於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域，由「專人」協助滿足民眾購物需求，並於多處設置酒精，方便店員隨時消毒。

萊爾富預估，今年跨年從中午過後到元旦凌晨，都是來客高峰，除了因應跨年調整門市動線及商品陳列外，尖峰時段也會安排專人引導，縮短門市結帳時間，而「熱食」是跨年民眾購買商品的主要首選，包括茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水每年都大賣，銷售對比平日皆有數十倍成長，而功能性商品如雨具、暖暖包，甚至可達平日的70倍。

另外，今年跨年遇到入冬首波寒流報到，萊爾富表示，針對參與台北市政府跨年晚會活動民眾，周邊門市特別增加咖啡、麵包、飯糰等備貨量，比往年增加2倍，Hi-Life Original前開扣輕便雨衣也比往年備量提升3倍，加上入冬最強寒流，萊爾富也準備比往年多5倍的Hi-Life Original小樂寶手握式暖暖包，滿足購買需求。

在商品優惠方面，萊爾富表示，12月30日起至110年1月5日將推出跨年期間限定快閃優惠，多項指定商品如Hi Cafe、飲品、冰品、瓶裝水、酒類，以及餅乾、糖果巧克力享最低買一送一起，還有多款保暖衣物及角落小夥伴暖暖包優惠。同時，因應外出跨年防疫需求，萊爾富也推出抗菌濕巾優惠，有買一送一、同品項加10元多一件等。

萊爾富並指出，今年跨年夜適逢上班日，為了幫上班族提神打氣，門市推出Hi Cafe精品咖啡下殺7.8折起，即日起至110年1月5日前，購買Hi Cafe古吉精品中美式咖啡暖心優惠價55元、古吉精品中拿鐵咖啡暖心優惠價65元。

(工商 )