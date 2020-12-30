與確診紐籍機師同屬777機隊的一名副機師，隱瞞已婚身分，在隔離期間約砲多名女生，無視防疫規定，長榮航空前天也火速開除該名副機師。對此，資深機師詹姆士在節目上爆料，認識其中一位受害女子，且部分受害者還組成渣男受騙協會，導致整件事情曝光。

資深機師詹姆士在談話節目《前進新台灣》上爆料，認識被已婚長榮副機師騙財騙色的女子，該女表示，兩人交往三年左右，但女方一直不知道對方已婚。直到某天渣男機師醉倒，放在玄關上的手機不斷收到訊息，受害女好奇拿起來看，才發現驚人真相。

詹姆士表示，受害女子發現副機師的Line裡滿滿都是約砲對話，讓她看了怒火滔天，直接群發訊息給渣男的砲友們，表明自己是正牌女友，且「渣男機師現在就睡在旁邊，若還相信他單身，那就跟我一樣笨，我已是受害者，如果你們不信就加我LINE。」

副機師約砲對話外洩，其中一名受害女子表示，每次見面都不超過3小時，不知道在趕什麼。如今也真相大白。（圖／擷取自前進新台灣）

從對話截圖中可見，一名女子提到，每次和這名副機師見面都不超過三個小時，不知道對方在趕什麼，如今也真相大白。不過，由於受害女發訊息的時間為凌晨，僅少數人已讀，而唯一回電給受害女的，竟是副機師的妻子，也才讓渣男已婚的身分曝光。

詹姆士也說，該名副機師直到被受害女叫醒，才知事情大條了！他當下立刻拿手機，衝到廁所裡面收回訊息，因此最後只有5、6個人看到受害女所傳送的訊息。不過，已看見訊息的幾名受害女子，最後也決定組織渣男受騙協會。

詹姆士指出，其中有一名女子不甘心受害，摸清渣男的班表後，便偷偷在對方家中的停車場蹲點等他，發現該名副機師死性不改，在居家檢疫期間繼續約砲，讓她氣得將此事公諸於眾，整件事情才曝光。

(中時新聞網)