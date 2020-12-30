調查局中和調查園區歷經11年籌備，30日舉行新辦公大樓破土典禮，總統蔡英文親臨主持，蔡英文肯定調查局在國安維護工作中扮演的角色及成果，並期許調查局除了再增添一處辦公園區外，在維護國家安全、資訊安全、打擊犯罪及查緝毒品等各項工作上交出更亮麗的成績，實現人民的附托。

調查局中和調查園區基地，早先是調查局宿舍及停車場、籃球場，由於調查局辦公廳舍不足，因此從2009年開始籌備，2018年獲行政院通過14.19億元經費，興建包括鑑識科學大樓、聯合辦公大樓、北機站辦公大樓、警衛暨通訊監察大樓等4棟建築物，預計2023年12月完工。

蔡英文致詞時指出，調查局肩負國家安全維護與重大犯罪案件調查，近年屢破獲重大案件，深獲國人高度肯定，在我國國安體系中更扮演著非常重要的角色，調查局鑑識科學處、新北市調查處、北部地區機動工作站及國家安全維護工作站因為近年業務大幅成長，面臨辦公空間不敷使用的困境，調查局為了解決鑑識實驗室及辦公廳舍長期以來空間嚴重不足問題，由當時擔任局長的蔡清祥部長大力推動，提出「中和調查園區新建辦公大樓計畫」並獲行政院通過支持。

蔡英文說，「中和調查園區」是調查局歷年來最大的建築案，除了再增添一處宏偉辦公園區外，相信也能在維護國家安全、資訊安全、打擊犯罪及毒品查緝等各項工作上交出更亮麗的成績，實現人民的附托。

(中時 )